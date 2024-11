PF faz buscas em Ribeirão e Taquaritinga contra grupo suspeito de tráfico internacional de drogas Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 16/10/2024 - 09h10 (Atualizado em 17/10/2024 - 01h26 ) twitter

A Polícia Federal de Londrina (PR) deflagrou nesta terça (15) a Operação Heliport contra membros de uma organização criminosa suspeita de atuar no tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Na nossa região, a PF cumpriu mandados de busca em Ribeirão Preto e Taquaritinga, além de Itapeva, também no interior de São Paulo, Ponta Grossa (PR), Balneário Camboriú e Tijucas (SC) e em Brasília. A Operação Heliport é a segunda fase da Operação Helix, deflagrada em 2023, que apreendeu um carro de luxo avaliado em R$ 500 mil dentro do hangar do Aeroporto Leite Lopes, dois automóveis e uma moto que estavam em condomínio Jardim Nova Aliança Sul. Dois helicópteros que estavam no hangar que fica dentro de um shopping na Ribeirânia também foram apreendidos.

*Reportagem exibida em 15/10/2024.

