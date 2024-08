PF deflagra segunda fase de ação contra financiamento do terrorismo | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 08/08/2024 - 17h21 (Atualizado em 09/08/2024 - 01h53 ) ‌



A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (8 de agosto) a segunda fase da Operação Trapiche, visando desmantelar um esquema de financiamento de atos terroristas. A operação, que teve como foco principal a cidade de Uberlândia, resultou no cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão em diversas cidades do país, incluindo Belo Horizonte, Contagem, São Paulo e Brasília.

As investigações revelaram que o principal investigado se aproveitava da vulnerabilidade de imigrantes e refugiados para abrir contas bancárias e empresas em nome deles, utilizando essas estruturas para movimentar recursos ilícitos provenientes do contrabando de cigarros eletrônicos. Os lucros obtidos com esse comércio eram utilizados para financiar viagens de brasileiros recrutados para organizações terroristas no exterior.

A Operação Trapiche, como foi denominada esta segunda fase, revelou ainda conexões com a Operação Colossus, que investiga um esquema bilionário de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Parte dos recursos provenientes do contrabando de cigarros eletrônicos era direcionada a empresas de fachada ligadas a essa megaoperação.

