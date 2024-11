PF deflagra operação contra falsificação de diplomas de curso superior na região Norte Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 16/10/2024 - 08h25 (Atualizado em 17/10/2024 - 01h17 ) twitter

A Polícia Federal deflagrou uma operação na manhã desta terça-feira para combater a falsificação de diplomas de curso superior na região Norte do país. A ação visa desmantelar um esquema de infração que vinha ocorrendo na emissão de documentos falsos para a obtenção de diplomas universitários. A repórter Isabela Correa, ao vivo, traz as primeiras informações diretamente de Joinville, com detalhes sobre as investigações e as prisões efetuadas. A operação faz parte de um esforço nacional para combater fraudes no sistema educacional.

