Pessoas indesejadas pela sociedade são confinadas e amontoadas no Hospital Colônia, em Minas Gerais



A cidade de Barbacena, em Minas Gerais, sempre foi marcada pelo seu clima serrano, que ajudava nos tratamentos de doenças. Em 1903, um antigo sanatório da cidade foi transformado em um centro psiquiátrico, o Hospital Colônia. No final da década de 20, há registros de uma ação conjunta entre o governo do estado de Minas Gerais e a congregação vicentina. Os indesejados pela sociedade de todas as regiões mineiras eram obrigados a embarcar em trens que tinham como destino Barbacena. Muitas vezes, essas pessoas eram confinadas, amontoadas por horas e horas em vagões de carga.

