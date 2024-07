Pessoas com ansiedade podem desenvolver Parkinson, revela estudo

Aclr |Do canal Record News no YouTube

O risco de desenvolver a doença de Parkinson é dobrado em pessoas que começam a ter ansiedade a partir dos 50 anos, revelou um estudo liderado pelo Instituto de Neurologia da "University College London" e publicado na revista médica "British Journal of General Practice". Para entender sobre o estudo, falamos com a doutora Sara Casagrande, neurologista e especialista em Distúrbios do Movimento.

