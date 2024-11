Pesquisas mais recentes mostram disputa acirrada para as eleições americanas Aclr|Do canal Record News no YouTube 04/11/2024 - 15h30 (Atualizado em 05/11/2024 - 01h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os Estados Unidos se preparam para uma das maiores e mais concorridas eleições presidenciais da história. Amanhã será o principal e último dia de votação. As últimas pesquisas mostram um empate técnico entre os candidatos nos estados-chave. O The New York Times afirmou que os pesquisadores tiveram dificuldade de entrevistar apoiadores republicanos, após o jornal declarar apoio a Kamala Harris. Por causa disso, os votos em Donald Trump podem estar subestimados. Para fazer uma análise sobre as eleições nos Estados Unidos, convidamos Lier Ferreira, professor dos cursos de Direito e Relações Internacionais do IBMEC-RJ.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.