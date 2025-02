Pesquisadores da USP investigam segredos de longevidade de centenários Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 21/01/2025 - 13h49 (Atualizado em 22/01/2025 - 01h32 ) twitter

Maria Aparecida, aos 101 anos, participa de um estudo da Universidade de São Paulo que investiga as características de 75 centenários. Ela realiza atividades simples diariamente, como arrumar a cama e ler jornais, mantendo um estilo de vida ativo. Entre as descobertas do estudo, está a importância da saúde psicológica e o otimismo, essenciais para uma vida longa e saudável.

