Pesquisadores da UENF recolhem amostras da água do Rio Paraíba Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 29/07/2024 - 15h23 (Atualizado em 30/07/2024 - 01h17 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Em Campos, pesquisadores da UENF coletaram amostras do Rio Paraíba do Sul para análise da água após relatos de moradores de que a água estava com odor e gosto forte.

#balancogeralinteriorrj #anapaulafarias #recordtvinteriorrj

#credibilidade #informacao #telejornalismo #noticia #entrevista #agua #uenf #camposdosgoytacazes #pesquisas #rioparaiba #inea #saude #saudepublica

https://www.instagram.com/recordtvinteriorrj

Publicidade

https://www.facebook.com/recordtvinteriorrj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.