Pesquisador diz que é possível escolher nome perfeito para uma criança

Um pesquisador do Reino Unido afirma que é possível escolher um nome que agrade a todos. O Dr. Bodo Winter da Universidade de Birmingham analisou os 100 nomes mais populares na Inglaterra e Estados Unidos com base em critérios como combinação de consoantes e vogais, simplicidade e origem.

Para meninas, o nome considerado mais bonito é Violeta. Os outros quatro no Top 5 são Rosa, Hannah, Zoe e Sofia. Para meninos, o primeiro lugar vai para Mabel (Mateus em português), seguido por Julian, William, Isaías e Léo.

Um estudo realizado no Brasil utilizando inteligência artificial com dados de 2.000 pessoas indica que os brasileiros estão optando por nomes fáceis de pronunciar com significados positivos. Os nomes mais populares até agora neste ano incluem Maria, Ana e Luisa para meninas; Miguel, Arthur e Gael para meninos.

A escolha do nome deve ser feita com cuidado devido ao seu impacto na identidade da pessoa ao longo da vida.

