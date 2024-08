Pesquisa revela problemas de concentração em jovens que passam mais de oito horas nas redes sociais Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 27/08/2024 - 13h45 (Atualizado em 28/08/2024 - 01h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uma pesquisa realizada com mil alunos de 10 a 19 anos revelou que aqueles que passam mais de oito horas diárias nas redes sociais tendem a dormir menos. O uso excessivo à noite pode retardar a liberação da melatonina, afetando assim a qualidade do sono. Além disso, as informações rápidas disponíveis em vídeos podem desviar atenção durante atividades escolares. Especialistas afirmaram que os pais desempenham um papel fundamental na mudança desses hábitos.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/hojeemdia/

Twitter: https://twitter.com/hojeemdia

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

#HojeEmDia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.