Pesquisa revela problemas de concentração em jovens que passam mais de oito horas nas redes sociais Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 01/09/2024 - 13h00 (Atualizado em 02/09/2024 - 01h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uma pesquisa realizada com mil alunos de 10 a 19 anos revelou que aqueles que passam mais de oito horas diárias nas redes sociais tendem a dormir menos. O uso excessivo nomeadamente à noite pode retardar a liberação da melatonina, afetando assim a qualidade do sono. Além disso, as informações rápidas disponíveis em vídeos podem desviar atenção durante atividades escolares. Especialistas afirmaram que os pais desempenham um papel fundamental na mudança desses hábitos.

#recordeuropa #hojeemdia #jovens

---

Siga-nos em:

‌



🔹 FACEBOOK: https://facebook.com/recordeuropa

🔸 INSTAGRAM: https://instagram.com/recordeuropa​

‌



🔹 TWITTER: https://twitter.com/tvrecordeuropa

🔸 LINKEDIN: https://linkedin.com/company/recordeuropa

‌



🔹 TIKTOK: https://tiktok.com/@recordeuropa

🔸 SITE: https://recordeuropa.com

Assista à RECORD EUROPA:

📺 MEO 192 | NOS 177 | VOD 134 | NOWO 125

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.