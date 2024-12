Pesquisa IBGE: trabalhadores autônomos de SC ganham 37% a mais que a média nacional Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 04/12/2024 - 20h42 (Atualizado em 05/12/2024 - 01h13 ) twitter

Uma pesquisa recente do IBGE trouxe dados importantes sobre a renda dos trabalhadores catarinenses. De acordo com o levantamento, os trabalhadores autônomos em Santa Catarina possuem uma renda 37% superior à média nacional, o que reflete um cenário mais positivo para esses profissionais no estado. No entanto, a realidade é diferente para quem trabalha com contratos intermitentes, com uma renda mensal que não chega sequer a um salário mínimo.

