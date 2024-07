PESQUISA ELEITORAL: Levantamento IPEC/TV Paranaíba mostra empate técnico entre candidatos

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

A entrevista da CEO do IPEC, Márcia Cavallari, aos jornalistas Danilo Caixeta e Alexandre Leal, que foi ao ar neste domingo (30), no Política Cruzada da TV Paranaíba, abordou uma perspectiva importante sobre o levantamento divulgado pela emissora na última semana: os três principais nomes do pleito de 2024 estão tecnicamente empatados na preferência do eleitorado.

“Não dá para afirmar de jeito nenhum que um dos candidatos está em vantagem”, afirmou a executiva do IPEC, que reúne estatísticos do antigo IBOPE Inteligência. “Se eu fizer outra pesquisa hoje, o número pode ser o mesmo, com uma ordem diferente dos candidatos”, diz Márcia Cavallari.

