Pesquisa eleitoral aponta empate técnico entre Biden e Trump



Foi divulgada, nesta terça-feira (16), a primeira pesquisa eleitoral após o atentado contra Donald Trump, feita entre os dias 14 e 16. O levantamento da empresa Ipsos em parceria com a Reuters mostra o candidato republicano na frente do democrata, com 43% das intenções de votos, contra 41%. Os dois estão em empate técnico, já que a margem de erro é de 3%. A apuração ouviu mais de 1.200 americanos.

