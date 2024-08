Pesquisa do Procon mostra leve queda no preço dos combustíveis em Uberaba | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 21/08/2024 - 09h56 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h39 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uma pesquisa realizada pelo Procon de Uberaba nos postos de combustíveis da cidade apontou uma leve redução nos preços médios do etanol, gasolina comum e aditivada. O levantamento, que comparou os valores praticados nos dias 13 e 20 de agosto, mostrou uma queda de 0,25% no preço do etanol, que passou de R$ 3,96 para R$ 3,95. A gasolina comum também apresentou redução, saindo de R$ 5,90 para R$ 5,89. Já a gasolina aditivada teve uma queda de 0,17%, passando de R$ 6,04 para R$ 6,03.

A pesquisa abrangeu tanto os postos localizados na área urbana quanto aqueles situados no perímetro rodoviário. No entanto, somente os preços dos combustíveis nos postos urbanos apresentaram variação. Nos estabelecimentos localizados nas rodovias, os valores médios se mantiveram estáveis no período analisado.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=S4JFpGpfRUc

👉 https://www.youtube.com/watch?v=H_QEVcr3NzQ

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=jer66Zwy4WY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberaba #gasolina

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.