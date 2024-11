Pesquisa da UFMG revela atenção aos direitos das crianças e adolescentes em BH Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 12/11/2024 - 08h26 (Atualizado em 13/11/2024 - 01h32 ) twitter

Uma pesquisa da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), em parceria com a Prefeitura de BH, revela o nível de atenção aos direitos das crianças e adolescentes na capital mineira. A novidade do projeto, segundo a UFMG, foi à escuta das crianças de todas as idades.

