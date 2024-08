Pesquisa aponta relação entre alimentação saudável e longevidade após os 40 anos Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 02/08/2024 - 12h51 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h58 ) ‌



Uma pesquisa concluiu que os hábitos alimentares durante a meia-idade estão ligados à longevidade e qualidade de vida. O estudo analisou 106 mil participantes com mais de 39 anos por um período de 24 anos. Os resultados indicaram que dietas ricas em frutas, vegetais, grãos integrais e gorduras saudáveis aumentam em até 84% as chances de envelhecer com saúde.

