Pesquisa aponta gasto médio de R$ 672 nas compras de Natal em SC

De acordo com a pesquisa da Fecomércio, os catarinenses devem gastar menos com presentes neste Natal, com um valor médio de R$ 672, o que representa uma redução em relação aos anos anteriores. A pesquisa também analisa o comportamento de compra e as expectativas de consumo para o fim de ano em Santa Catarina. O repórter Pedro Mariano traz os detalhes sobre os gastos previstos e o impacto dessa tendência no comércio local.

