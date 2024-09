Pesquisa aponta empate técnico entre Kamala Harris e Donald Trump Aclr|Do canal Record News no YouTube 10/09/2024 - 00h19 (Atualizado em 10/09/2024 - 01h13 ) ‌



A um dia do primeiro debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos, as pesquisas eleitorais mostram um cenário de equilíbrio. Um levantamento feito pelo Siena College em parceria com o jornal The New York Times mostra Donald Trump com 48% das intenções de voto contra 46% de Kamala Harris, com a margem de erro é de três pontos percentuais, há um empate técnico entre os adversários. Sobre o assunto, conversamos com Neusa Bojikian, que é pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos e professora do Programa de Pós-Doutorado da Unicamp.

