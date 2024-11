Pescoço de boneca: novo procedimento para afinar o pescoço divide especialistas Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 22/10/2024 - 12h30 (Atualizado em 24/10/2024 - 02h05 ) twitter

Uma polémica no mundo da estética: o pescoço de boneca. Mulheres estão à procura de especialistas para fazer um procedimento na região do trapézio que promete afinar o pescoço. A toxina botulínica, a mesma substância usada na cara, é aplicada no pescoço e nos ombros. Será que isso é seguro? Veja o que dizem os especialistas sobre essa técnica que pode custar mais de 800 euros por sessão.

