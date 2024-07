Pescadores desaparecidos em São Francisco do Sul: Corpo de Bombeiros muda estratégia de Buscas Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 16/07/2024 - 10h00 (Atualizado em 17/07/2024 - 01h37 ) ‌



A equipe de bombeiros no norte do estado mudou sua estratégia nas operações de busca pelos dois pescadores desaparecidos há uma semana em São Francisco do Sul. A repórter Isabela Corrêa traz as últimas atualizações sobre os esforços em curso para localizar os desaparecidos e os novos métodos adotados para otimizar as operações de resgate na região costeira de Santa Catarina.

