Pesca ilegal no rio Itapocu: polícia ambiental combate uso de rede feiticeira

A Polícia Militar Ambiental realizou uma operação contra a pesca ilegal na região do Rio Itapocu, no norte de Santa Catarina, focando no uso da rede conhecida como feiticeira pelos pescadores. Essa prática é proibida por prejudicar o ecossistema aquático local. Acompanhe as ações e os resultados dessa operação que visa proteger a fauna e flora da região. Saiba mais sobre como a polícia está combatendo essa atividade ilegal e suas consequências para o meio ambiente.

