Pesca da tainha em SC: embarcações industriais esgotam cota de 2024 antecipadamente
17/07/2024 - 20h26 (Atualizado em 18/07/2024 - 01h18 )



A pesca da tainha em Santa Catarina surpreende em 2024, com as embarcações industriais alcançando sua cota anual antes do esperado. Pedro Mariano traz detalhes sobre como a indústria pesqueira local está lidando com esse aumento inesperado na captura da tainha, que já superou os números do ano anterior. Descubra mais sobre os desafios e impactos dessa temporada para os pescadores e o mercado.

