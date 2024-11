Personalidades e instituições catarinenses são homenageadas com Comenda na Alesc Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 18/11/2024 - 21h12 (Atualizado em 19/11/2024 - 01h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta segunda-feira, 18 de novembro, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina (ALESC), personalidades e instituições do estado recebem a Comenda do Legislativo Catarinense, a maior honraria do estado. A cerimônia destaca as contribuições significativas de indivíduos e organizações que impactaram positivamente a sociedade catarinense. A reportagem de Paulo César traz mais detalhes sobre os homenageados e a importância dessa distinção para o reconhecimento público de ações relevantes no estado.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.