PERSONAL E MÉDICO FORAM PRESOS POR VENDA ILEGAL
Matéria exibida no dia 29/10/2024
DEPOIS DE UMA DENÚNCIA ANÔNIMA, UM PERSONAL TRAINER, UM MÉDICO E OUTRAS DUAS PESSOAS FORAM PRESAS PELA VENDA DE CANETINHAS PRA EMAGRECER. NA VERDADE, UMA INJEÇÃO. O REMÉDIO, QUE PODE CUSTAR ATÉ 15 MIL REAIS, ERA VENDIDO POR 3 MIL REAIS. SEGUINDO A POLÍCIA, ELES ANUNCIAVAM O PRODUTO NUMA REDE SOCIAL. 50 CAIXAS DO MEDICAMENTO TERIAM SIDO TRAZIDAS PARA O BRASIL POR UM CASAL DA INGLATERRA. TODAS AS PESSOAS DETIDAS FORAM SOLTAS HOJE A TARDE DEPOIS DE PAGAR FIANÇA.
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