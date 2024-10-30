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PERSONAL E MÉDICO FORAM PRESOS POR VENDA ILEGAL

Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube

Matéria exibida no dia 29/10/2024

DEPOIS DE UMA DENÚNCIA ANÔNIMA, UM PERSONAL TRAINER, UM MÉDICO E OUTRAS DUAS PESSOAS FORAM PRESAS PELA VENDA DE CANETINHAS PRA EMAGRECER. NA VERDADE, UMA INJEÇÃO. O REMÉDIO, QUE PODE CUSTAR ATÉ 15 MIL REAIS, ERA VENDIDO POR 3 MIL REAIS. SEGUINDO A POLÍCIA, ELES ANUNCIAVAM O PRODUTO NUMA REDE SOCIAL. 50 CAIXAS DO MEDICAMENTO TERIAM SIDO TRAZIDAS PARA O BRASIL POR UM CASAL DA INGLATERRA. TODAS AS PESSOAS DETIDAS FORAM SOLTAS HOJE A TARDE DEPOIS DE PAGAR FIANÇA.

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