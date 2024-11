Personagens do Brasil: Conheça o 'Gaudí brasileiro' que vive na comunidade de Paraisópolis Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 15/11/2024 - 12h23 (Atualizado em 16/11/2024 - 01h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma das maiores comunidades de São Paulo e do Brasil tem um pedaço de Barcelona. O responsável é Estevão, um baiano ex-jardineiro e ajudante de pedreiro. Ele construiu um trabalho espetacular que já chamou a atenção no exterior pelas semelhanças com a obra do arquiteto espanhol Gaudí. Quem conta essa história é a apresentadora Renata Alves Assista!

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

‌



https://www.instagram.com/hojeemdia/

https://twitter.com/hojeemdia

‌



https://www.threads.net/@hojeemdia

https://www.tiktok.com/@hojeemdiaoficial

‌



https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

#HojeEmDia #PersonagensDoBrasil

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.