Personagens do Brasil: Conheça Dona Lucinha e o fusca Fuxico, o mais fashion de Alagoas Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 20/02/2025 - 15h48 (Atualizado em 21/02/2025 - 08h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em União dos Palmares (AL), uma mulher personalizou o fusca mais fashion do estado. Dona Lucinha se apaixonou pelo crochê quando tinha apenas 10 anos de idade. Adulta, enfrentando uma depressão, ela esbarrou na rua com outra paixão: um fusca. Foi aí que surgiu a ideia de unir duas paixões, fazendo com que surgisse o fusca Fuxico, que é todo revestido com peças de crochê.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

https://www.instagram.com/hojeemdia/

‌



https://twitter.com/hojeemdia

https://www.threads.net/@hojeemdia

‌



https://www.tiktok.com/@hojeemdiaoficial

https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

#HojeEmDia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.