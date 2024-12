Perseguições policiais aumentaram por conta dos crimes de desobediência Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 03/12/2024 - 17h48 (Atualizado em 04/12/2024 - 01h44 ) twitter

As perseguições policiais aumentaram neste ano de 2024, nas cidades do interior do Rio de Janeiro. Flagrantes de desobediência têm sido os mais recorrentes. As fugas em rodovias federais e até nos perímetros urbanos configuram crimes e representam riscos para a população.

