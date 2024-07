Aclr |Do canal Hoje em Dia no YouTube

Perseguição policial termina com apreensão de 200 kg de maconha na Baixada Fluminense

Uma perseguição policial na rodovia BR-465 terminou com a apreensão de 200 quilos de maconha, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. O helicóptero da Polícia Rodoviária Federal registrou o momento em que o motorista do carro suspeito tenta escapar, depois de desobedecer a ordem de parada, na altura da cidade de Seropédica. Após alguns quilômetros, os agentes conseguiram abordar o veículo.

