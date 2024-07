Perseguição policial: suspeito abandona namorada e carro roubado é apreendido

Aclr |Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube

Uma perseguição da Polícia Rodoviária Federal resultou na apreensão de um veículo com registro de roubo e, possivelmente, no fim de um relacionamento. Durante a fuga, o suspeito abandonou sua namorada, deixando-a para trás enquanto tentava escapar das autoridades. Felipe Bambace traz os detalhes dessa história dramática, explicando como a ação policial se desenrolou e as implicações para os envolvidos. Acompanhe a reportagem da Tribuna do Povo para entender os desdobramentos desse caso inusitado e a reação das autoridades e da namorada deixada para trás.

