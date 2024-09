Perseguição policial em Florianópolis termina com suspeito preso no Ribeirão da Ilha Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 02/09/2024 - 07h38 (Atualizado em 03/09/2024 - 01h25 ) ‌



Uma perseguição policial agitou a tarde deste domingo em Florianópolis, mobilizando diversas viaturas e um helicóptero. O incidente começou após o furto de um carro no sul da ilha. Dois homens tentaram fugir a pé depois de serem parados pela polícia, mas um deles foi encontrado e preso em flagrante em uma zona de mata no Ribeirão da Ilha. O detido afirmou que apenas aceitou carona do amigo, que teria aparecido com o carro furtado. A Polícia Militar ainda não informou se o segundo suspeito foi localizado. Confira os detalhes dessa ação policial que movimentou a capital catarinense.

