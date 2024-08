Peritos do IML concluem identificação de vítimas de queda de avião em Vinhedo (SP) Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 15/08/2024 - 18h30 (Atualizado em 16/08/2024 - 01h22 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Peritos do IML de São Paulo concluíram a identificação de todas as vítimas da queda do avião em Vinhedo, interior do estado. Segundo a polícia científica, foi possível realizar o reconhecimento através das impressões digitais, comparação de radiografias ou comparação de fotos com tatuagens. Até o momento, dos 62 corpos, 42 já foram liberados. Os restos mortais de um cachorro que estava no voo, também foram entregues aos tutores. Os destroços da aeronave serão armazenados na sede da Voepass, até que os familiares sejam indenizados.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

Publicidade

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.