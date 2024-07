Período de férias das crianças exige atenção com o risco de queimaduras em casa

Aclr |Do canal Fala Brasil no YouTube

Os acidentes domésticos com crianças são muito mais comuns do que se imagina, especialmente durante as férias escolares, quando os pequenos passam mais tempo em casa. Um dos riscos mais frequentes são as queimaduras, que ocorrem principalmente na cozinha. Entre 2022 e 2023, mais de 14 mil crianças e adolescentes foram hospitalizados por queimaduras no Brasil. A faixa etária de 1 a 4 anos é a mais afetada. Especialistas alertam que a supervisão de um adulto e medidas de segurança, como manter cabos de panelas virados para dentro e produtos químicos fora do alcance, são essenciais para prevenir esses acidentes.

