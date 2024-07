Perigo no avião: turbulências aumentam e preocupam passageiros pelo mundo inteiro

Aclr |Do canal Domingo Espetacular no YouTube

‌



A+

A-

Nesta semana, passageiros de um voo viveram um verdadeiro terror durante uma forte turbulência. A aeronave, com 325 passageiros, partiu de Madri, na Espanha, e ia para Montevidéu, no Uruguai, mas precisou fazer um pouso de emergência em Natal, no Rio Grande do Norte. Segundo os passageiros, o avião, de uma empresa espanhola, desceu bruscamente por aproximadamente 150 metros. Eles tiveram a sensação de queda livre, e, quem estava sem cinto, foi arremessado para o alto.

Nosso Whatsapp: https://domingoespetacular.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Domingo Espetacular: http://r7.com/H2sU

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/DomingoEspetacular/

Instagram: https://www.instagram.com/domingoespetacular/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/DomEspetacular

Site oficial: https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular

#DomingoEspetacular #CarolinaFerraz #SergioAguiar

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.