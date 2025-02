Péricles recebe artistas durante show especial no aniversário de São Paulo Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 25/01/2025 - 12h04 (Atualizado em 26/01/2025 - 01h08 ) twitter

Em comemoração ao aniversário de São Paulo, o cantor Péricles realiza um show especial no neste sábado (25). Em entrevista ao Fala Brasil, o artista revelou que receberá no palco do Anhembi os cantores Thiaguinho, Maria Rita, Seu Jorge, além de Xanddy Harmonia, responsável pelo show de abertura. Acompanhe!

