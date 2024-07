Perícia confirma causa de explosão em oficina mecânica de Itajaí

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

‌



A+

A-

O Corpo de Bombeiros de Itajaí concluiu a perícia e confirmou a causa da explosão que resultou na morte de duas pessoas em uma oficina mecânica no mês passado. Segundo o laudo, a explosão foi provocada por um tambor contendo gasolina. A repórter Greici Siezemel está ao vivo com os detalhes dessa investigação. A explosão causou uma grande comoção na comunidade e levantou questões sobre as práticas de segurança nas oficinas mecânicas. Acompanhe a reportagem para entender os detalhes do incidente e as medidas que estão sendo tomadas para evitar tragédias semelhantes no futuro.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.