Pense na Solução | Entrevista com Marcelo Suartz: estratégias para autoestima em momentos difíceis
21/08/2024 - 13h00 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h11 )



No quinto episódio do "Pense na Solução", Alexandre Mendonça conversa sobre autoestima com o mentor e consultor empresarial Marcelo Suartz, tricampeão panamericano de boliche. Assim como no esporte, todos precisam aceitar suas condições atuais para poder melhorar o desempenho na vida. Marcelo mostra como surge a baixa autoestima e como podemos mudar nossa mentalidade para identificarmos nossos pontos fortes e manter sempre a autoestima elevada. A entrevista ainda revela que é preciso ter senso de merecimento para que uma pessoa seja próspera e feliz

