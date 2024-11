Pensão temporária: viúvas de jovens PMs cobram pagamento integral Aclr|Do canal Record RS no YouTube 05/11/2024 - 10h21 (Atualizado em 07/11/2024 - 01h45 ) twitter

As famílias de policiais mortos em serviço reclamam da pensão por morte fornecida pelo estado. Segundo elas, a legislação não ampara as viúvas dos militares jovens, da mesma maneira, que as dos militares com idade acima dos 40 anos.

