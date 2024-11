Pelotas: tragédia com atletas comove cidade Aclr|Do canal Record RS no YouTube 22/10/2024 - 10h30 (Atualizado em 24/10/2024 - 02h14 ) twitter

A prefeitura de Pelotas, no sul do estado, declarou luto oficial de uma semana pela morte dos atletas do projeto remar para o futuro. Todos eram alunos de escolas públicas. A notícia do acidente comoveu os moradores da cidade.

