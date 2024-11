Pelotas: Fernando Marroni vence em eleição acirrada Aclr|Do canal Record RS no YouTube 28/10/2024 - 10h09 (Atualizado em 29/10/2024 - 01h36 ) twitter

As cidades de Pelotas e Santa Maria, também tiveram segundo turno nessas eleições municipais. As disputas foram acirradas. O município do sul do estado, teve uma diferença de apenas 1.263 votos, sendo a votação mais apertada desde a redemocratização.

