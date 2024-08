Pelos próximos 30 anos: Palhoça define empresa responsável pelo saneamento Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 15/08/2024 - 08h53 (Atualizado em 16/08/2024 - 01h38 ) ‌



Palhoça definiu a empresa que será responsável pela operação dos serviços de água e esgoto pelos próximos 30 anos. A escolha marca um importante passo na gestão do saneamento básico da cidade, com expectativas de melhorias significativas na qualidade do serviço oferecido à população. O repórter Gabriel Prada traz todos os detalhes ao vivo, incluindo informações sobre o processo de seleção e os próximos passos para a implementação do contrato. Essa nova fase promete transformar o abastecimento de água e o tratamento de esgoto no município.

