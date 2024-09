Pelo menos 17 capitais do Brasil devem registrar máximas de 30ºC Aclr|Do canal Record News no YouTube 03/09/2024 - 15h35 (Atualizado em 04/09/2024 - 01h03 ) ‌



Com a forte onda de calor atuando sobre o Brasil, pelo menos 17 capitais devem ter máximas acima dos 30ºC hoje. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, algumas cidades do Centro-Oeste podem superar os 40 graus em pleno inverno. Para explicar esse cenário de muito calor, conversamos com o meteorologista da Climatempo, Guilherme Borges.

