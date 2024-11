Peguei o buquê, e agora? Mostra de noivas traz novidades para casamentos Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 22/10/2024 - 15h28 (Atualizado em 23/10/2024 - 02h07 ) twitter

A segunda edição da mostra de noivas "Peguei o Buquê" promete encantar os futuros casais com uma variedade de expositores e novidades para o grande dia. O evento ocorrerá entre amanhã e quinta-feira, na Praça Central do Shopping Mueller, das 10h às 22h. Organizado por Mara Regina Prochnow e Danielle Streit, a mostra reunirá fornecedores de serviços e produtos voltados para casamentos, oferecendo aos visitantes a chance de conferir as últimas tendências e fazer ótimos negócios. Não perca a oportunidade de se inspirar e planejar o seu casamento!

