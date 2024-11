Pegue uma carona com Ciça e Humberto para conhecer o funcionamento do Mundo Record! Aclr|Do canal Mundo Record no YouTube 14/10/2024 - 12h24 (Atualizado em 15/10/2024 - 02h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Já se perguntou como as coisas acontecem no Mundo Record de Prêmios? Vem dar uma olhada, com Ciça Camargo e Humberto Ascencio, nos bastidores recheados de Vales-Crédito, motos e carros que podem chegar aí, na sua conta e na sua garagem!

Acesse: mundorecord.com.br

#MundoRecord #MundoRecordDePrêmios

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.