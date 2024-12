Pegue Essa Carona Comigo Aclr|Do canal Sula Miranda no YouTube 02/12/2024 - 09h32 (Atualizado em 03/12/2024 - 01h07 ) twitter

Bom dia meus amores 💕

A minha nova música "Pegue essa carona comigo" já está disponível em todas as plataformas digitais 🤩

Essa música é uma composição minha com meu querido amigo @andremorallescompositor e produção do @andrebuenoprodutormusical do AZ Studio de Ribeirão Preto.

Corre lá na sua plataforma preferida e ouça muito!!!

#sulamiranda #rainhadoscaminhoneiros #pegueessacaronacomigo #shorts

