"Pegou todo mundo de surpresa", diz Rodrigo Teixeira sobre indicação ao Melhor Filme do Oscar

O filme “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles, foi indicado na categoria Melhor Filme do Oscar. É a primeira vez na história que um filme brasileiro é indicado na principal categoria da premiação. O longa também foi indicado a Melhor Filme Estrangeiro. Além das duas indicações, Fernanda Torres também foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz. Para falar sobre essas indicações, o Jornal da Record News conversou com Rodrigo Teixeira que é um dos produtores do filme brasileiro.

