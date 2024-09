Pedro sofre lesão grave em treino da seleção brasileira e só volta a jogar em 2025 Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 06/09/2024 - 17h41 (Atualizado em 07/09/2024 - 02h06 ) ‌



O atacante Pedro, do Flamengo, sofreu uma lesão grave durante um treinamento da seleção brasileira que estava acontecendo em Curitiba (PR). O jogador se lesionou sozinho, e os exames revelaram uma ruptura do ligamento cruzado anterior de seu joelho esquerdo. A recuperação para essa lesão é estimada para durar entre 9 a 12 meses. Assim, o atleta deve retornar aos jogos apenas no ano que vem. A seleção brasileira tem um jogo marcado contra o Equador nesta sexta (6) pelas eliminatórias da Copa do Mundo.

