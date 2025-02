Pedido errado em aplicativo termina em pancadaria em lanchonete Aclr|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 07/02/2025 - 09h21 (Atualizado em 10/02/2025 - 14h49 ) twitter

Um pedido feito via aplicativo gerou uma confusão generalizada em uma lanchonete. O restaurante registrou o pedido para retirada no balcão e, após 20 minutos, o lanche ficou pronto. No entanto, a cliente só apareceu duas horas depois, quando a funcionária informou que o pedido havia sido cancelado e que o estabelecimento já estava fechado. O marido da mulher foi até o local, iniciou uma discussão e a briga escalou, envolvendo um extintor de incêndio e uma faca.

