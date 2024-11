PEDIATRA: Sabrina Alvim fala sobre doença mão-pé-boca | Manhã Total Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 14/10/2024 - 09h03 (Atualizado em 15/10/2024 - 02h15 ) twitter

A síndrome mão-pé-boca (SMPB) é uma infecção viral comum em crianças menores de cinco anos, caracterizada pelo surgimento de pequenas feridas avermelhadas nas mãos, nos pés e na boca. Os primeiros sintomas costumam incluir dor de garganta e febre baixa, que geralmente se resolve em até 48 horas. Após um ou dois dias, as feridas aparecem, inicialmente como pontos avermelhados que evoluem para bolhas e úlceras dolorosas, semelhantes a aftas. Muitas mães relataram casos da doença, mesmo fora da estação típica do outono, destacando a necessidade de atenção redobrada.

A transmissão da SMPB ocorre principalmente pela via fecal/oral, através do contato direto com secreções, como saliva e fezes, ou por meio de objetos e alimentos contaminados. Os infectados são mais contagiosos durante a primeira semana, mas podem ainda transmitir o vírus pelas fezes até quatro semanas após a recuperação. A duração da doença é geralmente de sete a dez dias, mas o maior risco está relacionado à desidratação, já que as lesões na boca podem dificultar a ingestão de alimentos e líquidos.

O tratamento é essencialmente sintomático, com recomendações para consumo de alimentos pastosos e bebidas geladas, como sucos naturais e chás. Em casos mais graves, podem ser indicados medicamentos antivirais. As lesões dolorosas podem levar à perda de apetite, tornando crucial a ingestão de líquidos para evitar complicações. Apesar da SMPB ser uma condição comum, a maioria das crianças se recupera sem maiores problemas, desenvolvendo imunidade após a infecção.

