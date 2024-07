PEDIATRA: Marcelo Sinício faz alerta sobre a prevenção da bronquiolite | Manhã Total Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 18/07/2024 - 16h19 (Atualizado em 19/07/2024 - 01h46 ) ‌



O Brasil vivenciou um ano recorde em internações de crianças com problemas respiratórios, com mais de 153 mil casos registrados em 2023. Esse número alarmante, o maior dos últimos 15 anos, acende um alerta para a necessidade de atenção redobrada à saúde infantil, especialmente no combate à bronquiolite, uma das principais doenças que afetam as crianças nesse período.

Para entendermos melhor a situação, conversamos com o Dr. Marcelo Sinízio, pediatra experiente, que nos esclarece sobre os riscos, sintomas e medidas de prevenção da bronquiolite

A bronquiolite é causada por vírus respiratórios, geralmente o vírus sincicial respiratório (VSR). A doença é mais comum em bebês menores de dois anos, especialmente aqueles com histórico de prematuridade, doenças cardíacas ou pulmonares, ou que não foram amamentados.

O contato com adultos resfriados, tabagismo passivo, ambientes com má ventilação e a falta de higienização das mãos também aumentam o risco de infecção.

Sintomas:

Os principais sintomas da bronquiolite incluem:

Tosse seca ou com catarro

Febre

Coriza

Dificuldade para respirar, especialmente durante a amamentação ou mamadeira

Chiado no peito

Cianose (coloração azulada na pele) em casos graves

Um fator preocupante é que muitos bebês nascidos durante o período de isolamento social, entre 2020 e 2022, não tiveram contato com os vírus que circulam pelo ar. Isso significa que há um acúmulo de crianças que ainda não desenvolveram imunidade a essas doenças e que podem ter a primeira infecção agora, aumentando o risco de casos graves de bronquiolite.

Prevenção:

A prevenção da bronquiolite é fundamental para proteger a saúde das crianças. Algumas medidas importantes incluem:

Lavar as mãos com frequência com água e sabão

Evitar contato com pessoas doentes

Manter os ambientes ventilados

Amamentar exclusivamente até os seis meses de idade

Vacinar as crianças de acordo com o calendário vacinal

Evitar o tabagismo passivo

Em caso de sintomas de bronquiolite, é importante buscar atendimento médico imediato para avaliação e tratamento adequado.

